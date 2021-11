Betrachter der Polizeiaufnahme könnten vermuten, dass sich an der B48 bei Wernersberg ein Geländewagen nach einem Verkehrsunfall in den Bäumen verfangen hat. Auch nach genauerem Hinsehen dürfte es einigen schwerfallen, das Band in der Nähe des Hinterrads zu erkennen, mit dem mithilfe eines Autokrans das Fahrzeug am Donnerstagmorgen geborgen werden konnte. Wie die Polizei berichtet, war gegen 7.30 Uhr der 23-jährige Fahrer , der in Richtung Annweiler unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto stürzte über die Leitplanke hinweg, etwa fünf Meter die Böschung hinab. Obwohl es sich hierbei überschlug und total beschädigt wurde, konnte der Mann glücklicherweise selbständig daraus aussteigen. Da die Polizei von leichteren Verletzungen ausgeht, kam der 23-Jährige sicherheitshalber zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus. Da sich die Bergung des verunfallten Geländewagens aufgrund der örtlichen Begebenheiten als schwierig erwies, musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden.