Die Polizei haben am Sonntagmorgen um kurz vor 7 Uhr mehrere Notrufe erreicht, bei denen Zeugen einen Geisterfahrer auf der B9 in Höhe von Waldsee und Schifferstadt meldeten. Der Geisterfahrer war Richtung Speyer unterwegs, allerdings auf der Fahrbahn, die nach Ludwigshafen führt. Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Speyer und der Autobahnpolizei Ruchheim konnten den Mann laut Mitteilung in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Nord anhalten.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Geisterfahrer um einen 73 Jahre alten Mann aus Frankreich, der einen geistig verwirrten Eindruck machte und völlig orientierungslos war. Auf der Rückbank saß seine 72-jährige Ehefrau. Bei dem Fahrer ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum. Es stellte sich aber heraus, dass der Senior nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Geisteszustand des Mannes Grund für dessen Geisterfahrt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei stellte außerdem zur Gefahrenabwehr das Auto sicher, um zu verhindern, dass der 73-Jährige sich erneut hinters Steuer setzt.

Bei der Geisterfahrt kam niemand zu Schaden. Die Polizei bittet aber dennoch Zeugen, die eventuell durch den Falschfahrer gefährdet wurden oder weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden – unter 06237 9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de.