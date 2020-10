Die steigende Zahl Corona-Infizierter in Ludwigshafen hat für die Eulen Folgen: Der Handball-Bundesligist muss seine Heimpartie am Donnerstag (19 Uhr) gegen den TSV Hannover-Burgdorf ohne Zuschauer austragen. In den ersten beiden Heimspielen dieser Saison waren jeweils 500 Zuschauer zugelassen worden. „Wir müssen die Entscheidung natürlich akzeptieren, hoffen aber, dass sich die Situation bis zum Spiel gegen Erlangen am 14. November verbessert. Unsere Zuschauer haben sich bei den Spielen gegen die Löwen und gegen Magdeburg höchst diszipliniert verhalten und an das Hygienekonzept gehalten“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Scholz und Durak trainieren wieder

Linksaußen Jonathan Scholz und Pascal Durak, die beim 27:26-Sieg in Balingen pausieren mussten, sind wieder im Training, berichtete derweil Eulen-Coach Ben Matschke.