Auf der A6 hat ein Falschfahrer in der Nacht zum Ostersonntag gegen 00.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach einen Verkehrsunfall verursacht, teilt die Autobahnpolizei mit. Dass der weiße Pkw schon zwischen den Anschlussstellen Waldmohr und Kaiserslautern-Einsiedlerhof entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, hatten diverse Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Kurz vor Ramstein kam es dann zum Unfall, als ein Autofahrer aus Kaiserslautern, der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, erst im letzten Moment bemerkte, dass ihm der Falschfahrer auf dem linken Fahrstreifen entgegen kam. Der Mann zog sein Fahrzeug nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Fahndung blieb bislang erfolglos

Der Falschfahrer setzte seine Fahrt fort und konnte trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei bis jetzt nicht ermittelt werden. Zum Fahrzeug gibt es laut Autobahnpolizei nur die Zeugenaussage, dass es sich um ein weißes Auto gehandelt habe. Die Marke ist unklar. Kurz nach Meldung des Falschfahrers hatten zwei Streifen den Verkehr Richtung Saarbrücken verlangsamt. „Der Falschfahrer kam diesen nicht mehr entgegen.“ Zeugen, die Hinweise auf den Falschfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 35340 an die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu wenden.