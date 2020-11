Ein Fahrradfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen auf dem linken Fahrstreifen der A656 Richtung Mannheim unterwegs gewesen. In Schlangenlinien fuhr er ohne Beleuchtung und in entgegengesetzter Richtung über die Autobahn, wie die Polizei mitteilt. Bei einer anschließenden Kontrolle auf dem Standstreifen konnten Beamten der Autobahnpolizei Mannheim deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen – der Beschuldigte habe orientierungslos gewirkt und sei zur Durchführung eines Atemalkoholtests nicht mehr in der Lage gewesen. Ein Drogenvortest reagierte dafür positiv auf THC. Ob seine riskante Fahrt neben der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss noch weitere strafrechtliche Konsequenzen haben wird, wird nun ermittelt.