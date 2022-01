Am Samstag kurz vor 23 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und Landau-Zentrum. Der Geisterfahrer sei auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Richtung Ludwigshafen gefahren, berichteten die Zeugen laut Polizei. Bei einer sofortigen Fahndung konnten die Beamten das Fahrzeug aber nicht mehr ausfindig machen. Zeugen und eventuell Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung setzen.