[aktualisiert 12:57] Eine Geiselnahme in der niederländischen Stadt Ede bei Arnheim ist beendet. Das teilte ein Sprecher des Bürgermeisters mit, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Eine Person habe das betroffene Café am Samstag mit erhobenen Armen verlassen und kam in Polizeigewahrsam.

Mehrere Menschen waren als Geiseln festgehalten. Nach Medienberichten waren vier oder fünf Menschen betroffen. Mindestens drei Menschen haben am Samstagmittag das von einer Geiselnahme betroffene Party-Café in Ede verlassen können. Es handele sich um drei junge Leute, die Dienstkleidung des Cafés getragen hätten, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS. Die Situation sei damit aber „noch nicht beendet“ gewesen, meldete die Polizei auf X (ehemals Twitter).

Wie die Polizei berichtet, fand die Geiselnahme in einem Café in der Innenstadt statt. Rund 150 Häuser seien evakuiert worden. Die Behörden teilten mit, die Innenstadt sei abgesperrt worden, Spezialeinsatzkräfte der Polizei und Sprengstoffexperten seien vor Ort.

Laut Polizei gebe es keine Anzeichen für ein terroristisches Motiv. Weitere Einzelheiten wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage des Senders NOS nicht nennen.

Es gebe viele Anfragen zu dem Geschehen. Man wolle aber zunächst nur sagen, dass es wohl nicht um Terrorismus gehe. Zuvor hatte ein Polizeisprecher NOS noch gesagt, dass die Einsatzkräfte von einem Geiselnehmer ausgingen. Weitere Einzelheiten werde man nicht bekannt geben, weil dies „zum Nachteil für die Geiseln“ sein könnte.

Der Bürgermeister der Gemeinde, René Verhulst, hat dazu aufgerufen, keine privaten Fotos oder Videos von dem Geschehen zu verbreiten. Mit Rücksicht auf die Geiseln und deren Angehörige sollten solche Aufnahmen nicht in sozialen Netzwerken geteilt werden. Für die betroffenen Menschen sei dies eine „schreckliche Situation“. Noch sei die Geiselnahme im Gange, hieß es in der am Samstagmittag verbreiteten Erklärung des Stadtoberhaupts.

Die Region um Ede ist vor allem bekannt für den Nationalpark De Hoge Veluwe mit seinen Wäldern, Heide- und Grasflächen sowie Binnendünen. Beliebt ist besonders die Heideblüte.