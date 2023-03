Nach der Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke in der Nähe des Kongresszentrums am Freitagabend haben die Behörden Details zu dem Mann veröffentlicht, der unter dringendem Tatverdacht verhaftet wurde. Der 20-Jährige Deutsche sei polizeibekannt, hieß es in einer Mitteilung, die Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Abend herausgaben. Anzeigen habe er in der Vergangenheit „wegen Delikten der Gewalt-, Eigentums- und Allgemeinkriminalität“ erhalten.

Die Ermittler gingen unter anderem der Frage nach, „inwieweit es sich bei einer der insgesamt 11 Geiseln womöglich auch um eine Mittäterin des Festgenommen handeln könnte.“ Zu Hintergründen der Tat und dem Motiv hält die Polizei sich bedeckt.

Der Mann soll am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Apotheke nahe des Kongresszentrums in Karlsruhe Geiseln genommen haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und Spezialkräften im Einsatz. Nach fast fünf Stunden, um 21.10 Uhr, stürmten Spezialkräfte die Apotheke und beendeten die Geiselnahme – nach Angaben der Polizei ohne dass jemand körperlich zu Schaden kam.