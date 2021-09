Das von der Rolf-Epple-Stiftung zur Verfügung gestellte Porträt von Heiner Geißler ist für 2001 Euro versteigert worden. Das teilt die Kreisverwaltung SÜW mit. Das Gemälde des Künstlers Michael Frey wurde zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal versteigert. Der Höchstbietende möchte laut Kreis anonym bleiben. Das Bild bleibe in der Südpfalz, sagt Epple. Die nach ihm benannte Landauer Stiftung hat seit der Unwetterkatastrophe Mitte Juli in Zusammenarbeit mit der Facebook-Gruppe „Miteinander füreinander – Südpfalz“ und über diverse Projekte Finanzmittel im Wert von mehr als 20.000 Euro und rund 35 Tonnen Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete gebracht, heißt es weiter in der Mitteilung der Kreisverwaltung.

Der aktuelle Kontostand des Spendenkontos „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem Ahrtal“ bei 421.585,20 Euro. Wer spenden möchte, kann dies weiterhin tun, unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 SUW. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.