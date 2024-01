Geißler-Patzer bei Holocaust-Gedenktag

In Landau gibt es dieses Jahr zwei Veranstaltungen zum mahnenden Gedenken an den Holocaust: eine von vereinen organisierte und eine zweite der Stadt. Es gibt Kritik am Auftritt von Oberbürgermeister Dominik Geißler im vergangenen Jahr.

Streit um Kita-Platz landet vor Gericht

Wie war das nochmal genau mit den sieben Stunden Betreuung, die jedem kleinen Kindergartenbesucher seit Juli 2021 zustehen? In einem Rechtsstreit zwischen einer Familie und der Hatzenbühler Ortsgemeinde geht es um nicht weniger, als darum, was das neue Kita-Gesetz dazu aussagt.

Nach Rohrbruch Werksmitarbeiter beschimpft

Wütende Anrufe, Beschimpfungen von Mitarbeitern – und das alles, weil wegen eines Rohrbruchs einige Stunden kein Wasser aus der Leitung kommt. Verbandsdirektor Ralf Friedmann ist nach Vorfällen am Sonntag bestürzt.

Pater Franklin in Indien besucht

Nach jahrelanger Pause besuchten zwei Vertreter der Indienhilfe Pater Franklin in Indien, um sich vor Ort ein Bild vom Erfolg der Hilfsprojekte für Bedürftige zu machen, wofür regelmäßig Spendengeld gesammelt wird.