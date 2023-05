IGS: Gewaltvorwürfe gegen Siebtklässler

Als ein Familienvater erfährt, dass sein Sohn und dessen Freunde seit Wochen von einem älteren Jungen beleidigt und körperlich angegangen werden, schrillen bei ihm die Alarmglocken. Er wendet sich an die Öffentlichkeit, auch weil ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Zum Artikel

Warum viele potenzielle Fachkräfte noch nicht eingesetzt werden können

16.500 Arbeitslose gibt es derzeit im Bezirk Pirmasens-Kaiserslautern. Denen stehen 6500 offene Stellen gegenüber, berichtete am Mittwoch Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Pirmasens-Kaiserslautern. Zum Artikel

FCK-Kapitän Zimmer verpasst Saisonstart

Für seine Rote Karte im Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) am vergangenen Sonntag ist Jean Zimmer vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für eine Partie gesperrt worden. Zum Artikel

Verfahrene Lage im Tarifkonflikt bei der Bahn

Nach einer Phase der scheinbaren Annäherung eskaliert der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn erneut. Zum Artikel

Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer: Erster Haftbefehl

Nach der Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in einem ersten Fall Untersuchungshaft angeordnet. Zum Artikel

Windpark zwischen Kusel und der Burg geplant

Mehr als zehn Windräder sind für das Gebiet zwischen Kusel und der Burg Lichtenberg geplant. Eine Sorge: Eine optimale Flächenausnutzung werde durch den Wettstreit der Firmen verhindert. Offenbar keine Sorge mehr: Die Rotorblätter könnten den Weitblick zur Burg stören. Zum Artikel

Sterben Hausbesuche aus?

Der rheinland-pfälzische Hausärzteverband schlägt Alarm: Es werde immer schwieriger, die Versorgung von bettlägerigen Patienten in ihrem Zuhause zu gewährleisten. Dabei dürfen Mediziner Hausbesuche nur unter bestimmten Voraussetzungen verweigern. Zum Artikel

Corona-Warn-App: Was passiert mit den Impfzertifikaten?

Die Corona-Warn-App wird in den Ruhestand geschickt. Was bedeutet das? Zum Artikel

Geißbockversteigerung: Neue Besitzer für 5500 Euro

Satte 5500 Euro hat die 620. Geißbockversteigerung am Dienstag erbracht. Ersteigert haben ihn die Ruppertsberger Familien Vergnaud und Curschmann. Und wie kam es dazu? Zum Artikel