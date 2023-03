Kirchen und Wohlfahrtsverbände streiten seit zwei Jahren mit den Kommunen, wer wie viel Geld in die Kindertagesstätten steckt. Jetzt sind die Verhandlungen geplatzt. Warum das Einrichtungen in Bedrängnis bringen kann. Wie hoch der „angemessene“ Beitrag freier Träger an der Finanzierung der Kindertagesstätten ist, sollte in einer Rahmenvereinbarung zwischen Kirchen und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege mit den Kommunen festgelegt werden. So will es das rheinland-pfälzische Kita-Zukunftsgesetz. Am Montagabend erklärten die Kommunalen Spitzenverbände die Verhandlungen für gescheitert und forderten das Land zu einer Regelung auf. Für einzelne Kitas kann das zu spät sein.

