Immer mehr deutsche Städte unterstreichen ihren Charakter mit Hilfe von individuellen Ampelmännchen, darunter auch Mainz, Bonn oder Emden. Erst am Montag wurde bekannt, dass jetzt auch in Landau eine spezielle Figur den Fußgängern sicheres Geleit über die Straße geben soll. Über das Motiv hatte die Stadtverwaltung bislang geschwiegen. Am Dienstag wurde das Geheimnis dann endlich gelüftet. Die insgesamt 16 Ampeln auf der Hindenburgstraße zeigen eine Frau, die ein Dromedar führt. Mit diesen tierischen Verkehrslotsen will die Stadt laut Oberbürgermeister Thomas Hirsch ein „Zeichen für den Zoo als wichtige Einrichtung für Freizeit und Familien sowie Artenschutz und Umweltbildung setzen.“ Auch der bekannte Santa Claus aus der Feder des Landauer Künstlers Thomas Nast kam laut Hirsch als Motiv in Frage. Aufgrund von Saisonalität wurde diese Idee jedoch verworfen.