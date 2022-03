Immer mehr deutsche Städte unterstreichen ihren Charakter mit Hilfe von individuellen Ampelmännchen. Erst am Montag wurde bekannt, dass jetzt auch in Landau eine spezielle Figur den Fußgängern sicheres Geleit über die Straße geben soll. Über das Motiv hatte die Stadtverwaltung bislang geschwiegen. Doch noch vor dem offiziellen Pressetermin ist das Geheimnis gelüftet. An der Ecke Hindenburgstraße und Nordring erscheint auf der Fußgängerampel ein kleiner Mensch, der ein Dromedar führt – wohl eine Anspielung auf den Landauer Zoo.