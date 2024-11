Sind Tätowierte immer kriminell? Natürlich nicht: Aber das ist tatsächlich eins der häufigsten Klischees, die Luca Simon über seinen Beruf zu hören bekommt. Der 25-Jährige hat in Lindenberg sein eigenes Tattoo-Studio eröffnet und sich als Tätowierer selbstständig gemacht. Er ist aber auch in ganz Europa, Amerika oder Japan unterwegs – und will auch weiter international arbeiten. Während des Drehs für die Video-Serie 9to5 erklärt er uns, dass Tätowieren für ihn eine Kunst ist, keine bloße Dienstleistung. Und er zeigt uns sein Fotostudio, denn über Social Media laufe der Großteil seines Marketings. Wie er es geschafft hat, sich in der Branche einen Namen zu machen, wie viel er mit dem Tätowieren verdient und wie man überhaupt Tätowierer wird, erzählt er im Video:

Hier gehts zum Video

Gehalt, Arbeitszeiten, Betriebsklima: In unserer Video-Serie 9to5 nehmen wir Berufe in der Pfalz unter die Lupe und stellen dabei genau die Fragen, die wir selbst gern bei der Jobsuche gewusst hätten. Dafür begleiten wir junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Tag in ihrem Berufsalltag und lassen sie ein Fazit ziehen: Würden sie sich noch mal für diesen Beruf entscheiden – und warum?