Ein gehörloser Mann hat am Montag an der Herxheimer Ampelkreuzung einen Unfall mit einem Rettungswagen verursacht. Wie die Polizei Bad Dürkheim mitteilt, war der 63-jährige Frankenthaler gegen 13.40 Uhr mit seinem BMW Cabrio in der Hauptstraße in Richtung Weisenheim am Berg unterwegs. An der Kreuzung zur B 271 hatte er an der Ampel grün, weshalb er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Gehörlose übersah dabei den Rettungswagen, der auf der B 271 aus Richtung Grünstadt kommend mit Blaulicht und Martinshorn ebenfalls in die Kreuzung – laut Zeugenangaben in Schrittgeschwindigkeit – eingefahren war.

Hoher Sachschaden

Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Verletzt wurde aber niemand. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei auf insgesamt 30.000 Euro. Der Rettungswagen wurde im Frontbereich stark beschädigt, weshalb auch Betriebsstoffe auf die Fahrbahn austraten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Herxheim am Berg und Weisenheim am Sand sicherten mit 16 Einsatzkräften die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.