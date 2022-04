Neun hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche und zwei Lehrer aus einer Partnerschule in Kiew haben gemeinsam mit Angehörigen Zuflucht beim Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal gefunden. Die Einrichtung des Bezirksverbands Pfalz beherbergt die 29 Geflüchteten in Räumen des Internats. Während ihre Geschwister zum Teil Onlineunterricht aus der Ukraine bekommen, sollen die Gehörlosen, die zwischen acht und 18 Jahre alt sind, in bestehende Klassen sowie in die Berufsvorbereitung am PIH integriert werden. Neben den Familien aus der Kiewer Partnerschule des Pfalzinstituts sind bereits seit Anfang März 29 ukrainische Flüchtlinge vom Gehörlosensportverein in Tscherkassy, südöstlich von Kiew, beim Landessportbund in Schifferstadt untergebracht. Die etwa acht bis zehn hörbeeinträchtigten Kinder aus dieser Gruppe sollen laut PIH ebenfalls in Frankenthal unterrichtet werden.

