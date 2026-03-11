Zehn Jahre nach Gründung der rheinland-pfälzischen Pflegekammer wollen etliche Pflegekräfte die Interessenvertretung ihres Berufsstandes wieder abschaffen oder reformieren. Die Kritiker der Kammer gehen zum zweiten Mal in der Pfalz auf die Straße: diesmal am Samstag in Landau.

Die Veranstaltung beginnt laut Organisatoren um 11 Uhr am Obertorplatz, von dort ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant. Darüber informierten Klaus Behrens und Katja Stoffel, beide Pflegekräfte aus Mainz. Angemeldet sind nach Angaben der Veranstalter sowie der Stadt Landau 150 Teilnehmende.

Die Demonstranten wollen gegen die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer protestieren, aber auch gegen die Mitgliederbefragung zur Zukunft der Pflegekammer sowie gegen die Arbeit der Kammer, die aus Sicht der Kritiker sie nicht repräsentiere, sondern „gängele“. Die Gruppe „Stopp der Pflegekammer“ hatte 2025 politisch mit der Mitgliederbefragung unter den landesweit rund 38.000 Pflegekräften über die Zukunft der Kammer eine erste Forderung durchgesetzt. Die Art der Fragen jedoch sind Behrens zufolge nicht geeignet, ein echtes Meinungsbild zu erhalten. Die Befragung soll nach den Landtagswahlen starten. Ein weiteres Ziel der Kritiker ist eine Freiwilligenkammer nach bayerischem Vorbild. Als Rednerinnen haben laut Organisatoren für Samstag bereits zugesagt: Rebecca Ruppert (Die Linke), Kai Boeddinghaus (Bundesverband für freie Kammern), Claudia Braun aus Edesheim (Südliche Weinstraße), CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis Landau, sowie Klaus Behrens („Pflegekammer ohne Zwang“).

Mehr zum Thema: Im September demonstrierten in Kaiserslautern rund 300 Menschen gegen die Kammer.