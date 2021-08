Unbekannte haben am Samstagabend gegen 23.45 Uhr an der Unterführung der Holidayparkstraße einen Gegenstand von der Brücke auf ein Auto geworfen. Laut Polizei bemerkten ein 25-Jähriger Neustadter, der von der Abfahrt Haßloch-Mitte in Richtung Böhler Straße unterwegs war, und sein Beifahrer einen Schlag und stellten später einen Riss in der Windschutzscheibe fest. Auf der Brücke hatte er zuvor zwei Silhouetten wahrgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06324 /9330, pihassloch@polizei.rlp.de.