Vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Unterm Feist in Kusel ist am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Roller gestohlen worden. Kurze Zeit später wurde der Roller in der Nähe einer Kleingartenanlage gefunden. Die Polizei gibt an, dass das Helmfach aufgebrochen und Gegenstände, Werkzeug und Bargeld gestohlen wurden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Sache unter 06381 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.