Christian Baldauf (54) aus Frankenthal ist jetzt alleiniger Kandidat für den CDU-Landesvorsitz. Wie CDU-Generalsekretär Jan Zimmer am Samstag mitteilte, hat der 68-jährige Gegenkandidat Andreas Kettern (Guntersblum) seine Kandidatur zurückgezogen. Eine Mitgliederbefragung werde damit entfallen, weil nur ein Bewerber zur Verfügung stehe, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner hatte demnach für Samstag den Landesvorstand zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen. Einstimmig sei beschlossen worden, dass nun auf eine formale Mitgliederbefragung verzichtet wird. Der neue Landesvorsitzende soll auf einem Parteitag am 26. März in Wittlich gewählt werden.