Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Badener gewannen das Heimspiel gegen den SV Sandhausen trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2 (1:1). David Kinsombi (10.) hatte den SVS in Führung gebracht, Malik Batmaz (32.) gelang der verdiente Ausgleich für den KSC. Ahmed Kutucu (61.) schoss das 2:1 für die im Abschluss cleveren Gäste. Aber die Gastgeber gaben nicht auf, Simone Rapp (84.) traf zum verdienten Ausgleich für die Badener, und Lucas Cueto (87.) sicherte dem KSC sogar noch drei Punkte. Die Hausherren wirkten trotz des 0:1 keineswegs verunsichert, sondern übernahmen die Spielkontrolle. Sandhausen versuchte zwar, mit geschickter Staffelung die Räume eng zu machen. Aber der KSC fand immer wieder Lücken und konnte Offensiv-Akzente setzen. Der Ausgleich fiel verdient, auch danach blieben die Karlsruher am Drücker, gerieten aber erneut in Rückstand. Allerdings bewiesen die Badener Moral und kämpften Sandhausen nieder. Für Sandhausens Coach Alois Schwartz war es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, den er von 2017 bis 2020 betreute. Sein damaliger Assistent Christian Eichner ist jetzt Cheftrainer des KSC.