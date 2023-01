Ein 20 Jahre alter Mann aus Worms ist am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Straße Obertor in Dirmstein beim Einparken gegen eine Mauer gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach wurde die Mauer so stark beschädigt, dass sie in sich zusammenfiel. Ein Anwohner beobachtete den Unfall und sagte der Polizei, in welche Richtung der junge Mann geflüchtet war. Die Beamten fassten den 20-Jährigen. Laut Mitteilung stellte sich heraus, dass dem Wormser erst kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen worden war und dass dieser wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Inneren des Autos roch es nach Cannabis, zudem fanden sich dort Konsumutensilien. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.