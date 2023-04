Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.10 Uhr in der Werner-Schreiner-Straße in Harthausen gegen eine Steinmauer gefahren und anschließend abgehauen. Der Schaden an der Mauer dürfte laut Polizei nach einer vorläufigen Schätzung im vierstelligen Bereich liegen. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und suchen Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfallörtlichkeit beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.