Ein Autofahrer hat am Montagmorgen gegen 7 Uhr in Mannheim eine Laterne gerammt, ohne zu wissen warum. So sagte er es zumindest gegenüber der Polizei. Diese berichtet, dass der 45-Jährige mit seinem Ford in der Sonderburgstraße im Stadtteil Schönau plötzlich von der Straße abgekommen, über den Bordstein und den Grünstreifen gefahren und gegen einen Laternenmast gefahren sei. Er habe sich den Unfall nicht erklären können, aber angegeben, vor dem Unfall sehr müde gewesen zu sein. Die Polizei vermutet deshalb, dass der Fahrer in einen Sekundenschlaf gefallen sein könnte.

Der 45-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt gibt die Polizei den Schaden mit 20.000 Euro an. Gegen den Fahrer wird außerdem ermittelt: Der Verdacht lautet auf Straßenverkehrsgefährdung.