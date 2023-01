In Neustadt ist am Dienstagabend eine 61-Jährige mit ihrem Auto gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße gefahren. Die Frau flüchtete dann, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei wurde sie allerdings von einem Anwohner beobachtet, der die Polizei informierte. Den stark beschädigten Wagen und dessen Fahrerin fanden die Beamten wenig später auf einem Baumarktparkplatz. Da die 61-Jährige mutmaßlich betrunken war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei rund 5000 Euro.