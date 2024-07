Weissenburg/Bitsch. Während landesweit der befürchtete große Triumph der Rechtsnationalen ausbleibt, hat im Elsass bei der Stichwahl mit dem 24 Jahre alten Théo Bernhardt erstmals ein Politiker des Rassemblement National (RN) einen Sitz in der Nationalversammlung erobert. Im Bitscher Land und in den an die Südpfalz angrenzenden Kommunen dominiert die Le-Pen-Partei.Mehr zum Thema lesen Sie hier