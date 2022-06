Saatkrähen fressen ganze Maisfelder kahl

Saatkrähen machen Pfälzer Landwirten zunehmend zu schaffen. Nicht nur der Maisanbau leidet unter dem Appetit der streng geschützten Vögel, auch Gemüsefelder und Obstplantagen werden von ihnen verwüstet. Geht es den Tieren bald an den Kragen? Zum Artikel

Einladung zur mörderischen Jagd auf Polizisten: Nur Satire?

Weil sie online den Polizistenmord im Kreis Kusel bejubelten, wird gegen Hunderte Menschen ermittelt. Ein 55-Jähriger hatte in Videos sogar zur „Jagd“ auf weitere Beamte eingeladen. Nun soll er vor Gericht gestellt werden. Wie er sich dort verteidigen will, hat er schon erkennen lassen. Zum Artikel

Welche Funklöcher in der Pfalz gestopft werden sollen

Der lückenhafte Mobilfunkempfang in der Pfalz ist ein Dauerthema, seit es Handys gibt. Vor allem Gebiete außerhalb der Ortslagen sind bis heute weiße Flecken auf der Mobilfunk-Karte. Dort gibt es nicht einmal für Notrufe Empfang. Was die Netzanbieter gegen die Lücken tun wollen. Zum Artikel

9-Euro-Ticket startet: Was Sie jetzt wissen müssen

Ab Juni gilt das 9-Euro-Ticket. Kann man von der Pfalz mit dem Ticket an den Bodensee und nach Sylt fahren? Und was ändert sich für Besitzer von Bahndauerkarten? Über diese und weitere Fragen hat Sonja Hoffmann, stellvertretende Leiterin des Pfalzressorts, mit dem RHEINPFALZ-Bahnexperten Eckhard Buddruss gesprochen. Hören Sie die neue Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Wissen, was läuft“. Zum Artikel

Die fünf schönsten Bahnstrecken der Pfalz Besonders sportliche Bahnfahrer können von der Pfalz aus bis nach Polen oder Österreich kommen. Aber auch in der pfälzischen Heimat gibt es malerische Strecken, bei denen das Bahnfahren sogar zum Selbstzweck werden kann. Hier haben wir fünf der schönsten Bahnstrecken der Pfalz zusammengestellt. Zum Artikel Kommentar zu Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Konsum auf Pump Wenn Preise sinken, ist das für Verbraucher erst einmal ein Grund zur Freude. Dass der Staat sich weiter verschuldet, um den Verbrauch fossiler Energie billiger zu machen, ist aber in puncto Klimaschutz ein Schildbürgerstreich, meint Wirtschaftsredakteur Eckhard Buddruss. Zum Artikel Nach Demonstration bei Demokratiefest: Kritik an Stadtverwaltung Zum ersten Demokratiefest, das vergangenes Wochenende in der Neustadter Innenstadt und auf dem Hambacher Schloss gefeiert wurde, zeichnet sich ein politisches Nachspiel ab. Einige Gruppen üben Kritik an der Stadtverwaltung. Auslöser sind Vorkommnisse bei einer Gegendemonstration am Samstag. Zum Artikel

Warnung: Keine fremden Nummern bei Whatsapp anrufen Eine neue Betrugsmasche bei Whatsapp macht die Runde. Mit nur einem einzigen Anruf können Nutzer ihren Account verlieren. Worauf Nutzer achten müssen. Zum Artikel