Nachdem vor einer Woche Tausende Liter Wasser aus einem geborstenen Rohr das Grünstadter Weinstraßen-Center fluteten, sind mittlerweile Sanierer angerückt. Ihre Diagnose für den Veranstaltungsbereich: Im Saal, im Foyer und in den Besuchertoiletten sind unter den Fliesen- oder Parkettoberflächen die Böden durchnässt. Also werden dort Trocknungsgeräte installiert, sie saugen die feuchte Luft aus dem Untergrund. Wie lange sie mutmaßlich laufen müssen und was der Bürgermeister über die Reaktion des Gebäude-Eigentümers nach dem Wasserschaden sagt, steht im ausführlichen Bericht.