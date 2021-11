Auf einem Werksgelände in der Muldenstraße in Ludwigshafen ist am Mittwochabend eine geringe Menge eines Gefahrstoffs ausgetreten. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilt, sei bei Rangierarbeiten ein Tankcontainer beschädigt worden und leckgeschlagen. Dabei seine eine geringe Menge der Säure Ethylhexylacrylat ausgelaufen. Die Berufsfeuerwehr der benachbarten BASF kümmerte sich um das Umpumpen der Chemikalie in einen Ersatzcontainer. Eine Gefahr für die Umgebung habe zu keiner Zeit bestanden. Verletzt worden sei niemand.