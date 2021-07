[Aktualisiert: 18.20 Uhr]Die Vollsperrung der A65 bei Edenkoben ist teilweise aufgehoben. Die beiden Fahrspuren in Richtung Karlsruhe sind wieder frei, die Fahrtrichtung Ludwigshafen soll spätestens um 18.30 Uhr wieder freigegeben werden. Das teilt die Polizei in Edenkoben mit. Die Autobahn war kurz vor 15 Uhr komplett gesperrt worden, weil an der Rastanlage Pfälzer Weinstraße-Ost ein Gefahrgut-Lkw stand, aus dem eine Flüssigkeit austrat. Die Polizei war davon ausgegangen, dass es sich um einen Gefahrstoff handeln würde. Grund sei ein Transportbehälter, der sich zusammen mit weiteren Behältern mit Gefahrgut auf der Ladefläche eines Lkw befand und bei einem Bremsmanöver beschädigt wurde – möglicherweise weil die Ladung nicht ausreichend gesichert war. Um Gefahren auszuschließen, sei die Rastanlage weiträumig abgesperrt worden. Die zunächst nicht identifizierte Flüssigkeit war von der Feuerwehr in einen Sicherheitsbehälter umgepumpt worden. Fachkräfte der Feuerwehr stellten dann aber fest, dass der beschädigte Behälter keinen gefährlicher Stoff laut Gefahrgutverordnung enthielt. Der Verkehr war in Richtung Karlsruhe bei Edenkoben und in Richtung Ludwigshafen bei Landau-Nord umgeleitet worden.