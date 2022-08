Mitglieder der Kaiserslauterer Paddlergilde haben nun doch Eisenstangen im Gelterswoog gefunden und sie abgebaut. Das hat die Vereinsvorsitzende Christine Richter mitgeteilt. Sie geht derzeit nicht davon aus, dass es weitere Gefahrenstellen gibt, bittet aber Schwimmer und Wassersportler dringend darum, Meldung zu machen, wenn sie auf weitere Stangen stoßen. Sie sollten die Stellen dann auch unbedingt markieren. Anfang August hatte die Paddlergilde für Aufregung gesorgt, als sie mitteilte, Eisenstangen im See aus früheren Zeiten könnten bei dem niedrigen Wasserpegel möglicherweise zur Gefahr werden. Nach einer groß angelegten Suchaktion gab die Vereinsvorsitzende Richter schließlich Anfang der Woche Entwarnung. Mitte der Woche schließlich meldete ein Vereinsmitglied dann, es gebe doch Stangen im See. Auch ein RHEINPFALZ-Leser teilte mit, schon zu Beginn der Badesaison nicht ganz in der Mitte des Sees, sondern näher zum FKK-Strand, „deutlich eine aufragende Eisenstange“ gesehen zu haben. „Da damals der Wasserstand noch um einiges höher war, machte ich mir keine weiteren Gedanken und sah auch keine Gefahr für Schwimmer und Bootsfahrer“, sagt der Mann heute. „Durch diese Infos alarmiert, sind wir die Stellen noch mal abgeschwommen“, informierte Richter. Das Vereinsmitglied hatte drei Stangen mit Bojen markiert, herausgeholt haben die Helfer der Paddlergilde schließlich neun Stangen, die sich in einer Reihe befanden, zwischen Campingplatz und FKK-Strand, „im hinteren Drittel des Sees“, so Richter. Sie geht davon aus, dass die Stangen mindestens 30 Jahre lang im Gelterswoog waren. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit allen Hinweisen und gemeinsamen Aktionen zur Sicherheit aller Nutzer beitragen können und konnten.“ Vermutlich waren die Eisenstangen von Mitgliedern der Paddlergilde vor Jahren in den Boden des Sees montiert worden, um Bojen und Markierungen daran zu befestigen.

Der Wasserpegel am Gelterswoog liegt derzeit mehr als 50 Zentimeter unter dem normalen Niveau. Wegen des sinkenden Wasserstands hatte es die Diskussionen über mögliche Gefahren am Seeboden gegeben.