[aktualisiert um 16.50 Uhr] Um 14.39 Uhr ist die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Maxdorf am Mittwoch wegen einer betrieblichen Störung bei einem Maxdorfer Industrieunternehmen alarmiert worden. Nach Angaben von Wehrleiter Stefan Fiedler kam es in einem Behälter zu einer Reaktion, in deren Folge riechbare Gase freigesetzt wurden. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hob er hervor: „Bei unserer Mitteilung über den Vorfall handelt es sich um eine reine Information an die Bevölkerung, nicht um eine Warnung. Denn es besteht keine Gefahr.“ Um welches Unternehmen es sich handelt, wollte die Feuerwehr nicht mitteilen.