Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil des Landgerichts Koblenz gegen den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) bestätigt. Das teilt der Leitende Oberstaatsanwalt von Koblenz, Harald Kruse, am Dienstag mit. Deubel ist wegen Untreue im Zusammenhang mit dem Projekt Nürburgring zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Außerdem droht Deubel der Verlust seiner Pensionsansprüche als Beamter. Der inzwischen 70-Jährige aus Bad Kreuznach war von 2006 bis zu seinem Rücktritt 2009 Finanzminister in Rheinland-Pfalz, davor Finanzstaatssekretär. Nach dem Scheitern der Privatfinanzierung des Nürburgring-Ausbaus zu einem Freizeitpark ist Deubel zurückgetreten. Der damalige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte Deubel zum Aufsichtsratschef des damals zu 90 Prozent dem Land gehörenden Nürburgrings gemacht. Deubel veranlasste Zahlungen an Berater ohne Rechtsgrundlage. Das Projekt hat die Steuerzahler im Land 500 Millionen Euro gekostet.