Sind gefälschte Einlassbändchen für die Straßenfasnacht in Weisenheim am Sand am Sonntag im Umlauf? Ortsgemeinde und Weisenheimer Narren haben Hinweise darauf erhalten, dass solche Fälschungen unterwegs sind. Sie sorgen sich nun um die Sicherheit der Veranstaltung, zu der maximal 3000 Besucher zugelassen sind. Die Straßenfasnacht ersetzt in Weisenheim am Sand den traditionellen Umzug. Dieser war abgesagt worden, weil die Veranstalter nach eigener Aussage die erhöhten Sicherheitsauflagen nicht erfüllen konnten.

Laut Veranstalter werde die Echtheit der Bändchen überprüft. Jeder Fälschungsfall werde zur Anzeige gebracht. Ordnungsamt, Polizei und ein Security-Team wollen für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen.