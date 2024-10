Gefährlicher Müll

Asbesthaltiger Abfall auf dem Areal des ehemaligen Autohandels Horn in Landau besorgt Anwohner. 15 Monate nach dem Brand hat dessen Entsorgung begonnen. Es bleiben aber Fragen offen.

Flüchtlinge im Boardinghouse

Über den Kauf hat der Landauer Stadtrat bereits entschieden, nun hat die Verwaltung auch die Bürger über die Pläne für das bald als Flüchtlingsunterkunft genutzte Boardinghouse informiert. Dabei wurden auch Neuigkeiten verkündet.

Neue Pläne für den Keller

Der Abriss des alten Rathauses in Offenbach steht fast seit einem Jahr fest. Es gibt eine Idee, was an dessen Stelle entstehen soll. Verbandsbürgermeister Axel Wassyl sieht dort „enormes Potenzial“. Nun werden die Kosten ermittelt.

Italiener übernehmen Rheinspan komplett

Die Saviola-Gruppe mit Sitz im norditalienischen Viadana ist nun 100-prozentige Eigentümerin des Germersheimer Spanplattenproduzenten Rheinspan, der bis 2020 unter Nolte Holzwerkstoff firmierte.

Mit der Gitarre auf Bühnen und YouTube

Musik ist für Jasmin Krauß schon immer ein bedeutender Teil ihres Lebens. In ihrem Beruf als Erzieherin in Maximiliansau spielt sie mit ihrer Gitarre gerne für die Kinder. Mit der Band Badwater ist sie in der Region unterwegs. Nun hat die Karlsruherin ihren ersten eigenen Song aufgenommen.