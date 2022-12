Raststätte platzt aus allen Nähten

Lastwagenfahrer sind arme Gesellen. Sie müssen Ruhezeiten einhalten, aber Parkplätze sind knapp. Deshalb stehen oft Sattelschlepper in der Zufahrt zur Raststätte Pfälzer Weinstraße – eine tödliche Gefahr.

Häuser werden billiger

Der Immobilienmarkt in der Südpfalz ist in einem rasanten Wandel. Was lohnt sich jetzt: zuschlagen oder abwarten? Immobilienberater bei den Regionalbanken schätzen für uns die Lage ein.

Weg mit den weißen Flecken

Auch in der Südpfalz ist Glasfaser das Zauberwort, wenn es um schnelles Internet geht. Wie geht der Breitbandausbau an der Südlichen Weinstraße voran?

Landwirte in der Klemme

Die Preise, die Landwirte erzielen, sind enorm gestiegen. Das sagt die Statistik. Bei den meisten Landwirten in der Region dürfte von dem vielen Geld nichts angekommen sein. Woran kann das liegen?

Gefährlicher Schacht in rätselhaften Keller

Das Loch im Waldboden bei einem Ausflugslokal bei Neulauterburg ist mittlerweile provisorisch verschlossen. Offen bleibt, welchem Zweck das Kellergelass einmal gedient hat.