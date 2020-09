Am Sonntag fuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem schwarzen Peugeot 407 auf der Autobahn 6 von Saarbrücken nach St. Ingbert. An der Baustelle der Grumbachtalbrücke setzte sich ein weißer Audi A 6 Kombi mit Homburger Kreiskennzeichen hinter den Peugeot. Laut Polizei fuhr der Audi-Fahrer über mehrere Kilometer extrem dicht auf. Als die Frau bei St. Ingbert-Mitte auf den Verzögerungsstreifen der Abfahrt fuhr, setze der Fahrer des Audi seinen Wagen vor den Peugeot und bremste diese 54-Jährige bis zum Stillstand aus. Dann stellte der Audi-Fahrer sein Auto schräg auf die Sperrfläche des Abfahrtsbereiches und filmte die Fahrerin. Damit der Audi weiter nach Homburg fahren konnte, fuhr er auf der Autobahn rückwärts, so die Polizei, die Zeugen bittet, sich unter Telefon 06894/1090 zu melden.