Ein Unbekannter hat am Montagmorgen im Mannheimer Stadtteil Waldhof Köder ausgelegt, die für Tiere gefährlich sind. Der für Hunde vermeintliche Leckerbissen, eine Wurst, war laut Polizei mit Reißnägeln gespickt. Der Hund einer Spaziergängerin hatte solch eine Wurst am Montagnachmittag in einem Gebüsch aufgespürt, jedoch nicht gefressen. Schon in der Vorwoche war in Feudenheim eine in gleicher Art präparierte Wurst gefunden worden. Auch hier wurde kein Tier verletzt. Die Polizei appelliert an Hundebesitzer, wachsam zu sein und darauf zu achten, dass Tiere nicht unkontrolliert Nahrung aufnehmen.