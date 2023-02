Hochgefährliche Baustelle auf der A6: Fahrspuren nicht mehr zu erkennen

Seit Mai erneuern Bauarbeiter die Autobahn 6 zwischen Grünstadt und Wattenheim. Der Verkehr wird auf vier engen Spuren auf der Richtungsfahrbahn Mannheim an der Baustelle vorbeigeführt. Angeblich. Denn weil die Markierungen fehlen, wird auf gut Glück überholt. Hier geht’s zum Artikel.

Bedrohte Eiswelt: Schicksalsjahre eines Kontinents

Die Antarktis erzählt die dramatische Geschichte von Ausbeutung und Bewahrung. Im Angesicht der Eisgiganten stockt der Atem. Wer dorthin reist, steckt im Zwiespalt zwischen Entdeckerneugier und Umweltbewusstsein. Ein Augenzeugenbericht. Hier geht’s zum Artikel.

Die Bedeutung des Aschenkreuzes

Noch ist die Fasnacht in vollem Gang. Doch mit dem Aschermittwoch endet die närrische Zeit. Für Christen jedoch beginnt eine neue Zeit, die Fastenzeit. Eine besondere Rolle spielt die Asche. Doch warum eigentlich? Hier geht’s zum Artikel.

Personalmangel in Finanzämtern: Der Steuerbescheid wird in Zukunft noch länger brauchen

Niemand wartet gerne lange auf den Einkommensteuerbescheid. Doch es könnte in Zukunft bald noch länger dauern, wie eine Recherche der RHEINPFALZ ergeben hat. Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz arbeiten mittlerweile an der Belastungsgrenze und Besserung ist kaum in Sicht. Hier geht’s zum Artikel.

Aktenzeichen XY: Auto mit Frauenleiche in Weiher gefunden

Der Fund eines Anglers könnte möglicherweise zur Lösung eines seit Jahren andauernden Vermisstenfalls beitragen: Der Mann hatte am Samstag in einem Weiher im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte ein komplett unter Wasser liegendes Auto entdeckt, in dem Polizeitaucher eine weibliche Leiche fanden. Hier geht’s zum Artikel.

Vegas in Mannheim: Der Glamour-Auftritt von Michael Bublé in der SAP-Arena

Michael Bublé will nicht der Weihnachtsmann für die Familie sein. Bei seinem Auftritt in der SAP-Arena Mannheim macht er deutlich: Er will „Baby-Mach-Lieder“ verkaufen. Was ihm offensichtlich gelingt, denn bereits nach wenigen Songs sitzt kaum noch jemand im Saal auf seinem Platz. Hier geht’s zum Artikel.

Friedrich Wetter: Der Kardinal wird 95

Fast 40 Jahre war der gebürtige Landauer Friedrich Wetter Bischof – erst in Speyer, dann in München. Am Montag wird er 95 Jahre alt. Der Missbrauchsskandal in der Kirche hat ihn eingeholt und ein Schatten über sein Lebenswerk gelegt. Hier geht’s zum Artikel.

Luftballons im Schlosspark: Nena auf der Open-Air-Bühne in Bruchsal

Noch heute singen selbst Kinder mit: „Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von neunundneunzig Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont ...“ Sängerin Nena ist nach wie vor präsent – und demnächst wieder live zu erleben. Hier geht’s zum Artikel.