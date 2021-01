„Das Kennzeichen des Verkehrsrowdys ist bekannt“, schreibt die Polizei zu einem VW-Fahrer mit Gießener Kennzeichen, der am Freitagabend gegen 19.30 Uhr laut einer Zeugin mehrmals riskant überholt hat. Die Frau, die bei der Polizei Anzeige erstattet hat, fuhr auf der B10 in Richtung A65, als der VW in der Höhe Birkweiler trotz Überholverbots an ihrem Fahrzeug vorbeizog. Die Frau fuhr hinter dem VW her. In der Baustelle bei Godramstein zog er erneut bei erlaubten 50 Stundenkilometern im Überholverbot an drei Fahrzeuge vorbei. Ein entgegenkommendes Auto, eventuell eine helle Mercedes E-Klasse, habe stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Die Fahndung nach dem VW blieb ohne Ergebnis. Dennoch wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung eingeleitet. Zeugen, insbesondere die Fahrer der überholten Fahrzeuge und des hellen Mercedes, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.