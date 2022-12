Eine Blaualgenart, die sich offensichtlich auch im Winter wohlfühlt, hat den Böhl-Iggelheimer Niederwiesenweiher befallen. „Es handelt sich um sogenannte Cyanobakterien“, sagt Bürgermeister Peter Christ (CDU). Diese entwickelten Gifte, die sowohl für den Menschen als auch für Hunde gefährlich seien. „Im Moment sollten Hundebesitzer ihre Tiere nicht im See schwimmen oder daraus trinken lassen“, sagt Christ. Auch Stöcke und Steine am Ufer könnten kontaminiert sein. Als der Film auf dem See vor wenigen Tagen entdeckt worden war, hatte die Gemeinde das Landesamt für Umwelt benachrichtigt. Das hat laut Christ eine Wasserprobe entnommen und untersucht. Dem Landesamt zufolge würden nun weiterhin Beprobungen stattfinden und nach verschwinden der Algen werde Entwarnung gegeben. Die Experten rechneten damit, dass der Algenbefall bis maximal April kommenden Jahres anhalte.