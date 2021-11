Ein fester Bestandteil im Programm von PalatinaKlassik ist die Veranstaltung „Zukunft braucht Erinnerung“, in deren Mittelpunkt der Speyerer Ehrenbürger, Ministerpräsident a. D. Bernhard Vogel, mit einem Gesprächspartner der Geschichte Deutschlands gedenkt. Am 9. November ist es wieder soweit.

In diesem Jahr erinnert Vogel heute um 19.30 Uhr im Historischen Ratssaal mit Ministerpräsident a. D. Dieter Althaus an diesen geschichtsträchtigen Tag der Deutschen.

Dieter Althaus wurde am 29. Juni 1958 in Heiligenstadt im thüringischen Eichsfeld geboren. Im Oktober 1989 war Althaus einer der Mitorganisatoren der ersten Montagsdemonstration in Heiligenstadt. Aus einer Gruppe von 600 Teilnehmern entstand innerhalb von zwei Wochen eine Massenbewegung von fast 20.000 Personen. Von 2003 bis 2009 war Dieter Althaus Ministerpräsident des Freistaats Thüringen und Nachfolger von Bernhard Vogel.

Leo Kraemer (Cembalo) wird mit Ekaterina Kuridze (Sopran), Paul Stauch-Erb (Violine) und Heidrun Mertes (Cello) den Abend musikalisch begleiten. Zur Aufführung gelangen Werke von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach.

Der Eintritt zur Gedenkveranstaltung ist frei, der Spendenerlös der Veranstaltung soll dem Fonds „Menschen in Not“ in Speyer zu Gute kommen. Es gilt 2g+. Anmeldungen unter 06232 36225.