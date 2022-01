Mit einer Gedenkfeier und einer Schweigeminute erinnert die Universität Heidelberg am Montag, 31. Januar, an den Amoklauf eine Woche zuvor, bei dem eine 23-jährige Studentin getötet und drei weitere Studenten verletzt wurden. Um 12.24 Uhr sind alle Angehörigen der Universität und die Bürger aufgerufen, innezuhalten, wie Universitätsrektor Bernhard Eitel mitteilt. Die Gedenkfeier in der Universitätskirche (Peterskirche) kann in einer um 12 Uhr beginnenden Live-Übertragung digital verfolgt werden. Sie wird auch von mehreren Fernsehsendern ausgestrahlt. Durch die Gedenkfeier führt Universitätsprediger Helmut Schwier. Es nehmen unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobl (CDU), sowie Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) teil.

Lehrveranstaltungen ruhen

Von 11 bis 14 Uhr ruhen am Montag an der Universität Heidelberg die Lehrveranstaltungen, damit Lehrpersonal und Studenten gemeinsam die Gedenkfeier via Stream oder im Fernsehen verfolgen können. Da in der Universitätskirche keine Plätze mehr zur Verfügung stehen, lädt laut Universität auch die Friedenskirche dazu ein, die Übertragung zu verfolgen. In der Kirche ist Platz für 350 Personen. Auch über das universitäre Portal heiONLINE ist die Übertragung abrufbar.