Gedenkfeier für Luise: Trauer und „tonnenschwere Last“

Der Schock nach dem gewaltsamen Tod der zwölfjährigen Luise sitzt weiter tief. In Freudenberg soll es am Mittwoch eine Gedenkfeier geben. Schon am Sonntag stand ein Gottesdienst ganz im Zeichen der Trauer um das Kind. Zum Artikel

Polizei: Besuch im FKK-Club hat Nachspiel

Mit mehreren Anzeigen endete für einen Frankenthaler in der Nacht von Freitag auf Samstag der Besuch in einem FKK-Club. Zum Artikel

Warum Torsten Lieberknecht FCK-Trainer Schuster dankt

Der Fußball-Lehrer der Roten Teufel kann nach dem 0:2 in Darmstadt Zuspruch gut brauchen. Er hat Pech mit Personalien – und vermisst bei seiner Elf vor allem eines. Zum Artikel

Wie die Mandel in die Pfalz kam

Die Mandelblüte lockt jedes Jahr Zehntausende Menschen an die Weinstraße. Doch die Feste kamen erst viel später. Schon lange vorher hatte der Mandelanbau in der Pfalz eine jahrhundertelange Tradition – eine kleine Kulturgeschichte. Zum Artikel

36-Jährige tödlich verletzt – Polizei geht von Verbrechen aus

Im baden-württembergischen Philippsburg (Kreis Karlsruhe) hat sich am Wochenende nach ersten Erkenntnissen ein Verbrechen ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde dort eine 36-jährige Frau am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in ihrer Wohnung mit schweren Verletzungen aufgefunden, denen sie erlag. Zum Artikel

Rheinland-Pfalz-Ticket: Trotz Ärgernis oft günstig

Ab Anfang Mai soll das neue Deutschland-Ticket gelten. Derzeit ist in vielen Fällen noch das Rheinland-Pfalz-Ticket das günstigste Angebot. Allerdings hatte es früher schon mal bessere Konditionen. Ein großes Ärgernis für Kunden in der Pfalz ist immer noch nicht abgestellt. Zum Artikel

Bericht: Kardinal Wetter als Beschuldigter vernommen

Der frühere Münchner Erzbischof Friedrich Wetter ist einem Zeitungsbericht zufolge als Beschuldigter von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Dabei gehe es um ein Ermittlungsverfahren zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Wetter ist in Landau geboren. Zum Artikel

Was das Koordinierungszentrum Luchs und Wolf macht

Was Naturschützer freut, löst bei Tierhaltern oft Ängste aus: Nachdem in Frankenstein im Dezember und im Februar Schafe von einem Wolf und einem Luchs gerissen worden sind, war auch das Koordinierungszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) eingeschaltet. Welche Aufgaben das Zentrum hat und wie es Betroffenen weiterhilft. Zum Artikel