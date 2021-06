Nach dem Ende des Lockdowns im vergangenen Frühjahr wurden offenbar viele Kinder gezeugt.

Im März dieses Jahres sind so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Der Anstieg stehe in zeitlichem Zusammenhang mit dem Abflachen der ersten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland und den Lockerungen von Anfang Mai 2020 an, erklärte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden. Insgesamt seien im März 2021 laut vorläufigen Zahlen 65.903 Kinder geboren worden. Mehr als 65.000 Geburten in einem März habe es zuletzt 1998 gegeben. Im Vergleich zum März 2020 stiegen die Geburten in diesem Jahr um etwa 5.900 (zehn Prozent), wie die Statistiker erklärten. Ein Blick auf den Jahresbeginn zeigt, dass während des ersten Lockdowns 2020 offenbar nicht mehr Kinder gezeugt wurden als sonst: Im Januar 2021 lag die Anzahl der Geburten noch in etwa auf Vorjahresniveau.