Mit 31,4 Prozent der Zweistimmen liegt die SPD in der Verbandsgemeinde Kandel klar vorne. Auf dem zweiten Platz kommt die CDU mit 20,3 Prozent, der FDP mit 14, 2 Prozent und den Grünen mit 12,5 Prozent. Damit konnte die SPD im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 7,3 Prozent gewinnen, während die CDU 10,4 Prozent verloren hat.

Bei den Erststimmen konnte SPD-Kandidat Thomas Hitschler mit 31,3 Prozent, das sind 3,7 Prozent mehr als 2017, dem CDU-Mann Thomas Gebhart die Verbandsgemeinde abjagen. Gebhart hat mit 26,4 Prozent der Erststimmen 12,4 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl verloren.

Ausreißer gibt es in den Ortsgemeinden Steinweiler und Vollmersweiler: Wie in allen Orten der Verbandsgemeinde liegt die SPD auch hier bei den Zweitstimme vorne. Die Erststimme konnte in diesen beiden Orten jedoch Thomas Gebhart für die CDU holen: Mit 33,3 Prozent in Steinweiler und 29 Prozent in Vollmersweiler.

Die Wahlbeteiligung lag bei 81 Prozent, also 0,5 Prozent geringer als 2017.