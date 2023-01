Die Adler Mannheim haben ihr Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG nach Verlängerung 2:3 (0:1, 1:1, 1:0; 0:1) verloren. Immerhin ergatterten sie vor 12.557 Zuschauern in der abermals prall gefüllten SAP-Arena einen Zähler. Markus Eisenschmid und Matt Donovan hatten für die Gastgeber getroffen.

Gaudet ist zurück

Die schon seit Wochen personell gebeutelten Adler mussten diesmal sogar ohne neun ihrer Profis antreten: Auf die Ausfallliste hatten sich kurzfristig auch noch die beiden Angreifer Matthias Plachta (angeschlagen) und Nigel Dawes gesellt, der nach einem eingesteckten Check im Freitagsspiel in Straubing sicher länger fehlen wird. Dafür feierte Stürmer Tyler Gaudet nach über dreimonatiger Zwangspause schon sein zweites Comeback in dieser Saison, und Jungadler Paul Mayer (17) gab sein Debüt in der Deutschen Eishockey-Liga.