Glanz und Glamour für mehr Klimabewusstsein, faire Impfstoffverteilung und den Kampf gegen Hunger und Armut: Bei einer weltweiten Konzert-Reihe der Nichtregierungsorganisation Global Citizen treten am Samstag internationale Größen der Musikbranche wie Coldplay, Billie Eilish und Elton John auf. Die Konzerte in New York, Paris, London, Seoul, Rio, Sydney, Mumbai und anderen Städten werden über 24 Stunden verteilt von Fernsehsendern und in Online-Medien übertragen. „Auf sechs Kontinenten werden die Künstler die Bürger dazu bringen, Regierungen, Großunternehmen und Philanthropen aufzufordern, zusammenzuarbeiten, um den Planeten zu schützen und die Armut zu bekämpfen“, erklärte Global Citizen. Die Organisation setzt mit der Veranstaltung den Schlusspunkt einer Woche, die bereits durch die Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York ganz im Zeichen des Klimaschutzes stand.

Billie Eilish, Coldplay und Jennifer Lopez treten im New Yorker Central Park auf, wo auch der britische Prinz Harry und Meghan Markle erwartet werden. In Paris auf dem Champ de Mars am Eiffelturm stehen Ed Sheeran, Elton John, die Black Eyed Peas und Stormzy auf der Bühne. Außerdem wird es vorab aufgezeichnete Auftritte der Boygroup BTS in Südkorea, dem DJ-Superstar Alok in Rio, sowie Kylie Minogue in London und Andrea Bocelli in der Toskana geben. Eine ganze Reihe anderer Künstler, darunter Metallica und The Weeknd, sind ebenfalls beteiligt, entweder durch Live-Auftritte oder mit Videoaufnahmen.