Derzeit entsteht in Heidelberg das größte Gebäude in Europa, das bisher mithilfe eines 3D-Drucks gebaut wurde. Medienberichten zufolge soll in das 54 Meter lange und neun Meter hohe Gebäude auf dem Konversionsgelände der ehemaligen Campbell Baracks ein Rechenzentrum ziehen. Gedruckt wird bereits seit dem 31. März. Nach etwa 140 Stunden Druckzeit soll der Bau Ende Juli fertig gestellt werden.

Bauherr des 2,5-Millionen-Euro-Projekts ist die Heidelberger Kraus Gruppe, die in Baden-Württemberg als Projektentwickler, Bauträger und Immobilienmanager bekannt ist. Für den Druck zuständig ist die bayrische Firma 3D Peri Constructions, die weltweit bereits sieben Gebäude auf diese Weise entworfen hat, darunter auch Wohnhäuser.

Damit ist das Heidelberger Rechenzentrum das vierte Gebäude in Deutschland, das im 3D-Verfahren entsteht. Fachleute sehen in dieser neuen Technik vor allem Vorteile sowohl im Hinblick auf eine nachhaltigere Bauweise als auch in der attraktiveren Gestaltung von Berufen im Baugewerbe, da Arbeiter dadurch körperlich weniger schwer belastet würden.